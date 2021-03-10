95-летний композитор Зацепин рассказал о перенесенном коронавирусе

Композитор Александр Зацепин накануне 95-летия в беседе с «Известиями» рассказал о перенесенном коронавирусе.

По словам Зацепина, к врачам он обратился после повышения температуры. «12 дней я пролежал в отдельной палате, в принципе, мог и дома быть. Поражение легких было 10%. Меня подлечили, показали, как делать дыхательную гимнастику, и с тех пор я ее постоянно делаю. А несколько дней назад врачи обнадежили: в легких все чисто. Антитела остались», — поделился он.

Зацепин не планирует делать прививку от коронавируса. «Пока есть своя защита, буду беречься. Решил дождаться третьей вакцины», — объяснил композитор.

Александр Зацепин — автор около 300 песен, музыки к более чем сотне фильмов («31 июня», «Где находится нофелет?», «Женщина, которая поет» и др.).