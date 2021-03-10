«Жизнь прожила достойно»: Лещенко высказался о смерти Людмилы Лядовой

Певец Лев Лещенко в беседе с РИА «Новости» высказался о смерти народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой.

Покойную он вспоминает как радостного, позитивного и задорного человека. «Расцвечивала нашу песенную культуру своим юмором, легкостью, она много сделала для песенной культуры нашей. Она много сделала для нашей эстрады. Жизнь прожила достойно, ни с кем не конфликтовала, не была замечена ни в каких скандалах, удивительно добрый, нежный, открытый человек...» — поделился он. «В памяти сохранится ее светлый образ и песни, которые будут звучать», — сказал Лещенко.

О смерти 95-летней певицы и композитора стало известно 10 марта. Причиной смерти в ее окружении назвали коронавирусную инфекцию.

Людмила Лядова после окончания Свердловской консерватории выступала на эстраде. С 1946 по 1951 год она пела в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Гелена Великанова, Леонид Утесов и др.