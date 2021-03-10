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Новости культуры

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Василий Лановой, март 2020 года Василий Лановой, март 2020 года

Концерт памяти Василия Ланового был сорван за полтора часа до начала

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Вечер памяти народного артиста СССР Василия Ланового в московском Доме кино был сорван за полтора часа до начала, сообщает сайт kp.ru.

По словам одного из организаторов концерта, друга покойного артиста Вячеслава Моцардо, Союз кинематографистов отменил мероприятие по техническим причинам, когда музыканты уже были на сцене. На вечере должен был выступить Василий Ливанов, среди гостей ожидали Тамару Гвердцители, Льва Лещенко, Людмилу Хитяеву. «Как мне сказали, в Союз кинематографистов позвонил близкий родственник Василия Семеновича и настоятельно попросил вечер памяти не проводить», — поделился своей версией случившегося он.

Моцардо отметил, что так ему могли «отомстить» за критику в адрес окружения Ланового, выступавшего в последние месяцы жизни несмотря на пандемию коронавируса. «Но ведь наказали не только меня, но и сотни других людей. Василий Семенович такого никогда бы себе не позволил, он так никогда бы не поступил со своими коллегами, с детьми, которые приехали выступать, а им дали от ворот поворот», — посетовал он.

Василий Лановой скончался 28 января от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

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