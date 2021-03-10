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Новости культуры

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Актер Михаил Ефремов возле своего дома в Плотниковом переулке в Москве, где он отбывает домашний арест, перед началом предварительных слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом, 30 июля 2020 года Актер Михаил Ефремов возле своего дома в Плотниковом переулке в Москве, где он отбывает домашний арест, перед началом предварительных слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом, 30 июля 2020 года

Организаторы «Ники» объяснили номинацию на премию осужденного Ефремова

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Организаторы кинематографической премии «Ника» подтвердили, что актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, не снят с номинации. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главного редактора премии Ирины Ильичевой, в этот раз «Ника» вручается сразу за два года из-за пандемии. Она добавила, что Ефремов был номинирован на нее в 2019 году, до ДТП.

«Какое имеет отношение эта трагедия к творчеству человека и его кинематографическим заслугам? Мы не на Страшном суде, где решается, кому в рай, а кому в ад», — заявила Ильичева.

Ранее стало известно, что Ефремов вернулся в белгородскую колонию после карантина.

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