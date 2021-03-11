В Госдуме оценили песню Манижи для «Евровидения»

Глава комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская оценила песню Russian Woman («Русская женщина»), с которой певица Манижа (Manizha) будет представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение — 2021».

Ямпольская считает, что для современного «Евровидения» Russian Woman может оказаться чересчур консервативной. «А «все по кругу борются, да не молятся» — довольно точное отражение текущей общемировой ситуации. В остальном — на что вы сетуете? Какой конкурс — такая и песня», — цитирует ТАСС пресс-службу Ямпольской.

Кроме того, политик усомнилась в уровне «Евровидения» и массовой культуры. Она считает, что уровень массовой культуры стал «пониже и пожиже» не только в России.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18 — 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Ранее «Евровидение» опубликовало видео с конкурсной песней Манижи. Несмотря на поддержку поклонников и позитивные оценки европейских видеоблогеров, многие пользователи российских соцсетей возмутились из-за победы певицы в национальном отборе.