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Новости культуры

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Писательница Татьяна Полякова Писательница Татьяна Полякова

Писательницу Татьяну Полякову похоронили во Владимире

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Писательницу Татьяну Полякову похоронили на Улыбышевском кладбище во Владимире, сообщает РБК со ссылкой на представительницу Поляковой.

С автором детективов пришли проститься близкие и поклонники. Во время прощания прошло отпевание, траурных речей на церемонии не говорили. «На отпевание в Свято-Успенский Княгинин монастырь пришло очень много людей, половина храма была забита битком, людей очень много было», — вспоминает представительница Поляковой.

В течение нескольких последних лет Татьяна Полякова боролась с онкологическим заболеванием. О ее смерти стало известно 9 марта.

Полякова написала более 90 книг. Регулярно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России. По ее детективным романам сняты такие фильмы, как «Тонкая штучка», «Черта с два», сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы».

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