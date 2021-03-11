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Новости культуры

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Опубликован тизер третьего сезона «Содержанок»

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Видеосервис Start опубликовал на YouTube тизер третьего сезона сериала «Содержанки» Юрия Мороза.

В новом сезоне к драматическому сериалу о светской жизни Москвы присоединились Виктория Толстоганова («Палач», «Магнитные бури») и Александр Горбатов («Майор Гром», «Ржев»).

Первый сезон «Содержанок» снял режиссер Константин Богомолов, второй — Дарья Жук. «С появлением нового режиссера меняется угол зрения на материал, что вполне естественно. Но общая концепция должна быть сохранена», — уверен Мороз, дочь которого Дарья Мороз играет в проекте главную роль.

Премьера нового сезона состоится летом 2021 года.

Ранее Мороз рассказала о съемках в откровенных сценах «Содержанок».

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