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Новости культуры

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Министр культуры Крыма нецензурно прервала выступление главы полуострова

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Министр культуры Крыма Арина Новосельская прервала правительственное совещание по видеосвязи нецензурным выражением, передает РИА «Новости».

Выругалась она во время выступления главы Крыма Сергея Аксенова. «...Твою мать, поставили как обезьяне», — сказала она.

Аксенов сделал Новосельской замечание и попросил вице-премьера Михаила Назарова провести служебное расследование.

Новосельская объяснила свое поведение проблемами с техникой и извинилась. «Извините, пожалуйста, коллеги, простите, пожалуйста. У меня машина отключилась», — сказала она.

Ранее россияне рассказали, как часто используют мат на работе.

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