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Новости культуры

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Шоу «Бородина против Бузовой» на ТНТ сменило формат

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Новая утренняя передача Ольги Бузовой и Ксении Бородиной «ББ шоу» стартует на ТНТ в марте, сообщает «СтарХит».

Бузова и Бородина стали ведущими нового шоу после смены формата предыдущей программы — «Бородина против Бузовой», которая 12 марта выйдет в последний раз. «Продюсеры потребовали полной смены формата, так как этот поднадоел зрителям. Причем, если бы «пилот» не понравился руководству, Оля и Ксюша просто потеряли бы работу», — поделился источник в телекомпании.

Планируется, что в рамках ток-шоу ведущие будут деликатно обсуждать полезные и резонансные темы с экспертами (психологами, юристами, звездами) и гостями. «Жизненный опыт позволяет обеим давать объективную оценку по ряду вопросов. Да и красивая светлая студия с новыми декорациями и барной стойкой будет располагать к теплой дружеской беседе. Без излишнего драматизма и наигранности», — уточнили на ТНТ.

Ранее Ольга Бузова объявила о возвращении «Дома-2».

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