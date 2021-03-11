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Новости культуры

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Клип Манижи на канале «Евровидения» за сутки посмотрели почти миллион раз

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Клип российской певицы Манижи (Manizha) на канале международного песенного конкурса «Евровидение» на YouTube за сутки после публикации был просмотрен почти миллион раз.

Манижа будет представлять Россию на «Евровидении — 2021» в Нидерландах с песней Russian Woman.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18 — 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Ранее телеведущая Яна Чурикова вступилась за Манижу, которая подверглась критике после прохождения национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение».

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