Клип Манижи на канале «Евровидения» за сутки посмотрели почти миллион раз

Клип российской певицы Манижи (Manizha) на канале международного песенного конкурса «Евровидение» на YouTube за сутки после публикации был просмотрен почти миллион раз.

Манижа будет представлять Россию на «Евровидении — 2021» в Нидерландах с песней Russian Woman.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18 — 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Ранее телеведущая Яна Чурикова вступилась за Манижу, которая подверглась критике после прохождения национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение».