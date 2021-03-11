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Новости культуры

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Режиссер Карен Шахназаров на заседании Делового клуба на Тверской, 2009 год Режиссер Карен Шахназаров на заседании Делового клуба на Тверской, 2009 год

Шахназаров объяснил размер заработка актеров

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Режиссер Карен Шахназаров в новом интервью рассказал о размере заработка актеров.

Так он отреагировал на слова режиссера Никиты Михалкова, указавшего недовольным ситуацией в стране актерам на то, что они получают по 200-300 тыс. руб. в день. «У артистов может быть 150-300 тысяч за съемочный день… Но они же не постоянно их получают. Артист может сняться 20 съемочных дней за полгода или за год. И все», — цитирует РИА «Новости» Шахназарова, побеседовавшего с radiokp.ru.

При этом Шахназаров заявил, что о многом солидарен с позицией Михалкова и разделяет его взгляды.

Ранее Никита Михалков оценил расследование Ксении Собчак о его доходах. В выпуске своей передачи «Бесогон» Михалков приводит отрывки расследования Собчак, где журналистка говорит о крупных суммах, которые были потрачены на ряд его фильмов. При этом, по словам режиссера, из денег на три названных фильма бюджетными являются лишь 22% из-за «закона о господдержке государственного кинематографа».

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