В Совфеде оценили нецензурную реплику главы минкульта региона

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с РИА «Новости» оценил нецензурное выражение, которым министр культуры региона прервала правительственное совещание по видеосвязи.

Он отметил, что такие выражения не красят министра. «Но все же нецелесообразно говорить о таких суровых мерах, как увольнение. Ее профессионализм, опыт не подлежат сомнению, это должно быть главным», — сказал член Совфеда.

Министр культуры Крыма Арина Новосельская выругалась во время выступления главы Крыма Сергея Аксенова. Он сделал министру замечание и попросил вице-премьера Михаила Назарова провести служебное расследование.

Ранее в Госдуме отреагировали на нецензурную реплику министра культуры Крыма.