Джонни Депп расследует убийство Notorious B.I.G в трейлере «Города лжи»

Студия Saban Films опубликовала на YouTube трейлер криминальной драмы Брэда Фурмана «Город лжи» с Джонни Деппом и Форестом Уитакером в главных ролях.

По сюжету, Депп играет детектива, двадцать лет расследующего убийство рэпера The Notorious B.I.G. Музыканта убили 9 марта 1997 года в Лос-Анджелесе после церемонии вручения музыкальной премии Soul Train Music Awards.

Фильм был снят в 2017 году, первый трейлер проекта выпустили в 2018 году. По данным СМИ, премьеру фильма пришлось отложить из-за судебных разбирательств вокруг Джонни Деппа.

Премьера «Города лжи» состоится 19 марта. 9 апреля 2021 года фильм выйдет на цифровых площадках.