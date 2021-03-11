Умер автор музыки к фильму «Гардемарины, вперед!» Виктор Лебедев

Композитор Виктор Лебедев скончался в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение спикера городского парламента Вячеслава Макарова.

Народному артисту России Виктору Лебедеву было 86 лет. Причина его смерти не уточняется. «Он запомнился поклонникам своим многогранным талантом, удивительной работоспособностью, поистине неиссякаемым вдохновением», — говорится в траурном сообщении.

Виктор Лебедев более 60 лет работал на факультете музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры, был деканом факультета. Написал музыку к нескольким десяткам кинофильмов, среди которых «Будьте моим мужем», «Гардемарины, вперед!», «Трудно быть богом». Написал оперу «Волшебник Изумрудного города».