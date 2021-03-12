Эмили Ратаковски родила первенца

Американская актриса и модель Эмили Ратаковски родила сына. Об этом она написала в Instagram.

Ребенок родился 8 марта. 29-летняя модель опубликовала фотографию, на которой кормит сына грудью.

«Сильвестр Аполло присоединился к нам на земной стороне. Слай прибыл 8 марта в самое сюрреалистическое, прекрасное и наполненное любовью утро в моей жизни», — приводит слова Ратаковски телеканал «360».

Модель объявила о беременности в октябре 2019 года. Она замужем за продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Пара поженилась в 2018 году.