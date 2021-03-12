Из гей-драмы «Супернова» в российском прокате исчезли некоторые сцены

Драма «Супернова» со Стэнли Туччи и Колин Фертом в ролях двух геев в России вышла в сокращенном варианте, сообщает DTF со ссылкой на посмотревших оригинальную и урезанную версию зрителей.

По сюжету, один из героев постепенно теряет память из-за деменции. История разворачивается вокруг болезни одного из партнеров, и акцента на их ориентации в сюжете нет, утверждают зрители.

В российской версии нет сцены, в которой персонажи после напряженного диалога пытаются заняться сексом, однако у них ничего не получается.

В российский прокат фильм вышел с маркировкой «18+» и не может попасть под действие закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Тем не менее, как уточняет Telegram-канал «содомиумора», прокатчик World Picture объяснил адаптацию страхом перед возможными скандалами и отказом кинотеатров от показа фильма.

В 2019 году несколько связанных с гомосексуальными отношениями и наркотиками сцен было удалено из российской версии байопика о музыканте Элтоне Джоне «Рокетмен». Музыкант решение выпустить фильм в урезанной версии раскритиковал.