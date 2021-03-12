Белорусы ведут с «Евровидением» переговоры о не допущенной до конкурса песне

Окончательное решение об участии Белоруссии в «Евровидении-2021» еще не принято, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Белтелерадиокомпании.

Сейчас, уточнили представители вещателя, идет диалог с организаторами.

Ранее организаторы конкурса не допустили до конкурса песню группы «Галасы ЗМеста», в которой музыканты, поддерживающие Александра Лукашенко, обещали «научить плясать под дудочку».

В самом коллективе заявили, что на фоне такого решения Европейского вещательного союза могут самостоятельно отказаться от участия в мероприятии. Басист «Галасы 3Места» Евгений Артюх заявил «Газете.Ru», что участие группы в конкурсе не связано с ее поддержкой действующей власти.