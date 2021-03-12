«Форсаж-9» покажут в России до мировой премьеры

Фильм «Форсаж-9» выйдет в России в прокат 20 мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Universal Pictures в России.

Мировая премьера очередной части франшизы о гонках назначена на 25 июня.

«Форсаж-9» должен был выйти на экраны 21 мая 2020 года, однако премьеру несколько раз переносили из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Форсаж-9» вошел в топ самых ожидаемых фильмов 2021 года. Трейлер боевика с Вином Дизелем и Мишель Родригес показали зрителям финала Национальной футбольной лиги США — Супербоула.