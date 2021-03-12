Дауни-младший претендует на «Золотую малину» за плохую игру в «Докторе Дулиттле»

Фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» и сыгравший в нем актер Роберт Дауни — младший вошли в число номинантов на антипремию «Золотая малина» (Razzies Award), сообщает The Hollywood Reporter.

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» стало лидером антиноминаций — оно представлено в шести категориях, включая также «Худший режиссер», «Худший сценарий» и «Худшее комбо» (последнее относится к Дауни-младшему в сочетании с его валлийским акцентом).

В категории «Худший фильм» на антипобеду также претендуют картины «365 дней», «Остров фантазий», «Мьюзик» и «Абсолютное доказательство». «Мьюзик» — это режиссерский дебют певицы Sia, ранее раскритикованный за некорректное изображение героини с аутизмом.

Помимо Дауни-младшего в номинации «Худший актер» представлены Адам Сэндлер («Хэллоуин Хьюби»), Микеле Морроне («365 дней»), Майк Линделл («Абсолютное доказательство») и Дэвид Спейд («Не та девушка»). «Худшей актрисой» могут стать Энн Хэтэуэй («Последнее, чего он хотел»), Кэти Холмс («Кукла 2: Брамс»), Кейт Хадсон («Мьюзик»), Лорен Лапкус («Не та девушка») и Анна Мария Сиклуцка («365 дней»).

В 2020 году киномюзикл «Кошки» забрал шесть статуэток «Золотой малины».