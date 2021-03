The Weeknd бойкотировал «Грэмми»

Канадский певец The Weeknd (настоящее имя Абель Тесфайе) в беседе с The New York Times объяснил, почему решил бойкотировать премию «Грэмми».

Он считает, что из-за «тайных комитетов» не получил ни одной номинации на «Грэмми» в 2021 году — несмотря на хитовый трек Blinding Lights и популярность альбома After Hours. По словам музыканта, больше его лейбл не будет представлять музыку на «Грэмми».

«Тайными комитетами» Тесфайе называет анонимных экспертов, одобряющих номинантов после того, как их предлагает Национальная академия искусства и науки звукозаписи.

В ноябре 2020 The Weeknd уже обвинял «Грэмми» в коррумпированности, не увидев себя в списке номинантов.

63-я церемония награждения премией «Грэмми» пройдет в ночь на 15 марта. Ранее мероприятие было отложено из-за пандемии коронавируса.