Отпевание композитора Людмилы Лядовой началось в Новодевичьем монастыре

Отпевание народной артистки РСФСР, композитора и певицы Людмилы Лядовой началось 13 марта в Новодевичьем Богородице-Смоленском монастыре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бывшего администратора композитора Галину Горбенко.

Лядова умерла в больнице в Москве, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Отмечается, что композитор будет похоронена на Кунцевском кладбище.

Людмила Лядова после окончания Свердловской консерватории выступала на эстраде. С 1946 по 1951 год она пела в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Гелена Великанова, Леонид Утесов и др.