Лукашенко отреагировал на недопуск белорусской песни на «Евровидение»

Требования Европейского вещательного союза к песне группы «Галасы ЗМеста», которая должна представлять Белоруссию на «Евровидении-2021», только добавили музыкантам авторитета, считает белорусский лидер Александр Лукашенко. Его слова приводит «БелТА».

Президент страны обратил внимание на то, что Белоруссию «начинают уже по всем фронтам поджимать».

«Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос», – отметил Лукашенко.

Ранее организаторы песенного конкурса «Евровидение» заявили, что белорусская песня «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» не может быть допущена к участию в нынешнем виде, так как «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».

В Белтелерадиокомпании уточнили, что окончательное решение об участии Белоруссии в «Евровидении-2021» еще не принято, ведется диалог с организаторами.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18 — 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.