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Новости культуры

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Умерла народная артистка России Нажиба Исханова

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Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала сообщил о смерти народной артистки России и Татарстана Нажибы Ихсановой.

Отмечается, что она скончалась на 84-м году жизни.

В заявлении сказано, что актриса служила в этом театре с 1961 года.

«Коллектив Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала выражает глубокое соболезнование родным, близким и коллегам покойной», — сказано в публикации.

Кроме того, соболезнования близким выразил президент Татарстана Рустам Минниханов.

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