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Новости культуры

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Певец Юрий Шатунов во время выступления на фестивале &laquo;Дискотека 80-х&raquo; в Москве, 2009 год Певец Юрий Шатунов во время выступления на фестивале &laquo;Дискотека 80-х&raquo; в Москве, 2009 год

Шатунов рассказал об убийстве участника «Ласкового мая» на его глазах

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Певец Юрий Шатунов рассказал об убийстве бывшего участника группы «Ласковый май», клавишника Михаила Сухомлинова.

«Утро. Я проснулся, включил клавиши, надел наушники. Мишка собрался, позавтракал, спустился вниз. Два выстрела. Я смотрю в окно, машина отъезжает», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

После этого музыкант вышел во двор и увидел Сухомлинова с простреленной из дробовика шеей. По словам Шатунова, шея приятеля была «как сито».

Он добавил, что клавишник умер у него на руках.

Сухомлинова убили осенью 1993 года около дома Шатунова в возрасте 18 лет. На тот момент клавишник уже покинул коллектив, однако оставался в хороших отношениях с вокалистом.

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