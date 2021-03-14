Испанская библиотека четыре года скрывала кражу трактата Галилео Галилея

Национальная библиотека Испании четыре года скрывала, что трактат итальянского астронома Галилео Галилея (1564-1642) был украден. Об этом пишет газета El Pais.

Речь идет о трактате Sidereus nuncius, опубликованном в 1610 году. Его стоимость оценивается в €800 тысяч.

Издание утверждает, что документ украли в 2014 году, из-за чего библиотека заменила трактат на копию. Тем не менее, на выставке, проведенной с марта по сентябрь 2018 года, документ был представлен как оригинал.

В библиотеке объяснили, что так долго не сообщали о краже, чтобы выяснить больше информации о случившемся. В то же время директор учреждения Ана Сантос заверяет, что узнала о краже только в 2018 году, когда получила письмо от реставратора, занимавшегося трактатом.

В краже подозревается гражданин Уругвая. Он интересовался документом в 2004 году, а в 2007 году был замешан в краже двух карт из библиотеки.

Ранее США вернули Испании украденную копию письма Колумба.