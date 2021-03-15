Билли Айлиш получила «Грэмми» за сауднтрек к последнему фильму о Бонде

Певица Билли Айлиш стала победительницей в номинации «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» в рамках церемонии вручения премии «Грэмми». Об этом сообщается на официальном сайте премии.

В номинации также победил ее брат Финнеас О'Коннелл, который стал ее музыкальным партнером в сингле.

Композиция No time to die в ее исполнении стала саундтреком к последнему фильму о спецагенте Джеймсе Бонде «Не время умирать». Айлиш стала самой молодой певицей, которая записала саундтрек для «бондианы».

Выход киноленты запланирован на октябрь 2021 года.

Клип Билли Айлиш для «бондианы» набрал 4 миллиона просмотров за сутки.