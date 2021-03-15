Диджей из Казахстана получил «Грэмми» за лучший ремикс года

Казахстанский диджей Иманбек Зейкенов стал победителем на премии «Грэмми» в номинации ремикс года. Об этом сообщается на сайте премии.

Так, двадцатилетний молодой человек сделал ремикс на композицию Roses американского рэпера SAINt JHN.

Сам Зейкенов является студентом железнодорожного колледжа в Казахстане и не занимается музыкой на профессиональном уровне. После выхода в сеть его ремикс на песню Roses вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100 и собрал миллионы просмотров на YouTube.

Ранее стало известно, что ремикс Зейкенова на Roses вошла в топ прослушиваний россиян в Spotify.