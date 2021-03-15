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Новости культуры

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Диджей из Казахстана получил «Грэмми» за лучший ремикс года

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Казахстанский диджей Иманбек Зейкенов стал победителем на премии «Грэмми» в номинации ремикс года. Об этом сообщается на сайте премии.

Так, двадцатилетний молодой человек сделал ремикс на композицию Roses американского рэпера SAINt JHN.

Сам Зейкенов является студентом железнодорожного колледжа в Казахстане и не занимается музыкой на профессиональном уровне. После выхода в сеть его ремикс на песню Roses вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100 и собрал миллионы просмотров на YouTube.

Ранее стало известно, что ремикс Зейкенова на Roses вошла в топ прослушиваний россиян в Spotify.

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