Билли Айлиш взяла «Грэмми» в номинации «Лучшая запись года»

Американская певица Билли Айлиш взяла главную награду на премии «Грэмми» в номинации «Лучшая запись года». Об этом говорится на сайте премии.

Так, исполнительница была удостоена награды за песню Everything I Wanted, которая была написана в соавторстве с ее братом Финнеасом О'Коннеллом.

Ранее на 63-й церемонии она также победила в номинации «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» за саундтрек к последнему фильму про суперагента Джеймса Бонда. При этом у нее также были еще две номинации в категориях «Лучшая песня года» и «Лучшее сольное исполнение в стиле поп».

В прошлом году девушка получила сразу пять наград в номинациях «Лучшая запись года», «Лучший альбом года», «Лучшая песня года», а также «Лучший поп-альбом» и «Лучший новый артист».