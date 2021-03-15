Денис Майданов хочет баллотироваться в Госдуму

Певец Денис Майданов заявил, что собирается баллотироваться в Госдуму от Одинцовского избирательного округа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это решение я принял в конце прошлого года, решил, что пришла пора не только словом, но и делом помочь своей стране. На моих концертах многие родители подходят и говорят, что на моих песнях воспитывают детей, это для меня знак доверия», — рассказал он.

Артист отметил, что хотел бы развивать молодежную политику на федеральном уровне, ликвидировать разрыв поколений, заниматься патриотической деятельностью.

«Будущее наших детей, будущее нашей молодежи – наверное, один из важнейших векторов, которые я хотел бы отрабатывать», — добавил Майданов.

Певец также уточнил, что Одинцовский округ для него родной, он там живет и поэтому хотел бы ему помогать «во многих направлениях».

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