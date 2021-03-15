Моргенштерна взяли на работу в банк

Альфа-банк взял на работу российского рэпера Алишера Моргенштерна на должность директора по работе с молодежью. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

По информации издания, данную должность банк создал специально для артиста.

«Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придется за него краснеть», — заявили в компании.

Моргенштерн будет ходить в офис, отчитываться за результаты проделанной работы, а также участвовать в планерках, отметил директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело о нарушении законодательства о рекламе против рэпера Моргенштерна.