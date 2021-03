Объявлены номинанты на «Оскар» за лучший фильм

Американская академия киноискусств объявила претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

Всего за награду поборются восемь фильмов: «Манк» (Mank) Дэвида Финчера, «Суд над чикагской семеркой» (The Trial of the Chicago 7) Аарона Соркина, «Земля кочевников» (Nomadland) Хлои Чжао, «Иуда и черный мессия» (Judas and the Black Messiah) Шаки Кинга, «Минари» (Minari) Ли Айзека Чуна, «Звук металла» (Sound of Metal) Дариуса Мардера, «Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman) Эмиральд Феннел и «Отец» (The Father) Флориана Зеллера.

Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 25 апреля. Изначальную дату награждения, 28 февраля, перенесли из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что фильм Кончаловского «Дорогие товарищи» не вошел в список номинантов на «Оскар».