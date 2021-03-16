Полиция ведет расследование смерти сына экс-супруга Уитни Хьюстон

Полиция ведет расследование смерти сына музыканта Бобби Брауна-старшего, сообщает The Sun.

Как рассказала журналистам представитель патологоанатомического подразделения полиции Лос-Анджелеса, данные о вскрытии на время расследования останутся в тайне.

Сын экс-супруга покойной певицы Уитни Хьюстон был найден мертвым в собственном доме 18 ноября 2020 года. СМИ сообщали, что 28-летний Бобби Браун-младший якобы страдал от сердечного заболевания, кроме того, он перед смертью перенес ОРВИ или похожее заболевание.

Ранее сообщалось, что полицейские не считают смерть Бобби Брауна-младшего насильственной.