Умер актер Яфет Котто

Актер Яфет Котто умер в возрасте 81 года, рассказала в Facebook его жена Тесси Синахон.

В браке Котто и Синахон провели 24 года. Причина смерти артиста не уточняется.

По словам Синахон, смерть стала неожиданностью: Яфет Котто планировал учредить религиозную организацию, дать несколько интервью и написать книгу, также ему недавно поступили предложения сняться в новом фильме серии «Бросок кобры» и не названном проекте с Томом Крузом. «Иногда ты играл злодея, но для меня и многих других ты был настоящим героем. Хороший человек, хороший отец, хороший муж и достойный человек, настоящая редкость», — написала вдова.

Яфет Котто снялся в фильмах «Чужой», «Живи и дай умереть», «Бегущий человек», «Афера Томаса Крауна» и др.