Комедия «Батя» получила дату онлайн-премьеры

Комедия Дмитрия Ефимовича «Батя» получила дату цифрового релиза — онлайн-премьера фильма состоится 18 марта.

В прокате комедия собрала более 441 млн руб. «По невероятному количеству теплых отзывов реальных людей мы видим, как срезонировала тема семьи и взросления, отцов и детей. За каждым проданным билетом стоит живой человек, который отправился в кинозал за разговором и добрыми эмоциями. Многие долгое время не посещали кино и пришли вместе со своими повзрослевшими детьми», — поделился размышлениями продюсер Гавриил Гордеев.



Главный герой «Бати» – выросший в девяностые с авторитарным отцом Макс (стендапер Стас Старовойтов). Он сам стал отцом двоих детей и пытается понять, почему его «батя» (Владимир Вдовиченков) был жестоким и закрытым. «Истории, которые рассказываются в «Бате», знакомы не только тем, кто провел детство, отрочество и юность в России девяностых. Они знакомы всему постсоветскому пространству, поэтому нам хочется показать «Батю» и в Польше, и в бывшей Чехословакии, на Балканах…» — говорят продюсеры.

Фильм «Батя» выйдет на видеосервисе Premier.

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