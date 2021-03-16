Наталия Орейро спела на русском о конце пандемии

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро и группа Bajofondo записали клип на песню Listo Pa'Bailar («Будем танцевать»).

На испанском и русском языках она спела о конце пандемии, когда все снова смогут вместе танцевать и обниматься. В клипе музыканты играют в разных студиях. «Приглашаем вас танцевать в ритме России и Рио-де-ля-Платы», — написала она в Instagram.

В июне 2016 года Наталия Орейро подала документы на получение российского паспорта.

Орейро наиболее известна по главной роли в сериале «Дикий ангел». Она регулярно бывает в России с концертами, а в 2018 году записала песню для Чемпионата мира по футболу, проводившегося в России.