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Новости культуры

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Наталия Орейро на 65-м Каннском кинофестивале, 2012 год Наталия Орейро на 65-м Каннском кинофестивале, 2012 год

Наталия Орейро спела на русском о конце пандемии

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Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро и группа Bajofondo записали клип на песню Listo Pa'Bailar («Будем танцевать»).

На испанском и русском языках она спела о конце пандемии, когда все снова смогут вместе танцевать и обниматься. В клипе музыканты играют в разных студиях. «Приглашаем вас танцевать в ритме России и Рио-де-ля-Платы», — написала она в Instagram.

В июне 2016 года Наталия Орейро подала документы на получение российского паспорта.

Орейро наиболее известна по главной роли в сериале «Дикий ангел». Она регулярно бывает в России с концертами, а в 2018 году записала песню для Чемпионата мира по футболу, проводившегося в России.

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