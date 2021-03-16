Камбербэтч намекнул на продолжение «Шерлока»

Британский актер Бенедикт Камбербэтч в интервью изданию Collider намекнул на возможное продолжение сериала «Шерлок», в котором сыграл главную роль.

По словам Камбербэтча, его о таком лучше не спрашивать, потому что он не будет отрицать возможность продолжения, однако в данный момент занят на других съемках. «Как и Мартин Фримен и другие ключевые актеры. Так что кто знает? Может быть, когда-нибудь, если попадется правильный сценарий. И я говорю — «сценарий», может быть, это будет фильм, а не сериал. Кто знает? Как бы то ни было, не сейчас», — сказал актер.

Сериал «Шерлок» выдержал четыре сезона и завершился в 2017 году.

Ранее в российский прокат вышел фильм с Бенедиктом Камбербэтчем «Мавританец», основанный на истории заключенного, подозреваемого в причастности к теракту 11 сентября. Актер сыграл в картине одну из главных ролей.