Минский следком передал дело Тимы Белорусских в прокуратуру

Минский следственный комитет завершил расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ в отношении Тимы Белорусских, передает «БелТА» со ссылкой на сообщение ведомства.

Следствие установило, что ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции был задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено наркотическое вещество гашиш массой 0,4 г, а также наркотическое вещество амфетамин массой 0,03 г. Официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская в беседе с прессой подтверждала, что это был исполнитель Тима Белорусских.

Действия молодого человека квалифицированы по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Белоруссии. К нему применена мера пресечения в виде залога. Материалы дела переданы в прокурору для направления в суд.

Ранее в минском следкоме прокомментировали сообщения о задержании Тимы Белорусских.