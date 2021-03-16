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Эллиот Пейдж на обложке Time Эллиот Пейдж на обложке Time

Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке Time

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Актер Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке журнала Time.

Обложка опубликована в Instagram издания. «Я очень рад играть в этом теле теперь, когда я — это по-настоящему я. Какие бы вызовы и трудности меня ни ждали, ничто не сравнится с тем, как я чувствую себя сейчас», — говорит он в первом после объявления о трансгендерном переходе интервью.

Первой трансгендерной женщиной на обложке Time в 2014 году стала американская актриса Лаверн Кокс.

В начале декабря 2020 года актриса Эллен Пейдж заявила о том, что находится в процессе гендерного перехода и меняет имя на Эллиота. «Привет, друзья. Я хочу поделиться с вами тем, что являюсь трансперсоной, мои местоимения — «он/они». Меня зовут Эллиот. Я счастлив, что могу этим поделиться с вами», — писал Пейдж у себя в Instagram.

В январе 2021 года стало известно о разводе Эллиота Пейджа с женой.

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