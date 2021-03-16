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Новости культуры

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Режиссер Спайк Ли во время церемонии вручения кинопремии &laquo;Оскар&raquo; в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2019 года Режиссер Спайк Ли во время церемонии вручения кинопремии &laquo;Оскар&raquo; в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2019 года

Спайк Ли останется главой жюри Каннского фестиваля

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Американский режиссер Спайк Ли останется председателем жюри Каннского международного кинофестиваля в 2021 году, сообщает Deadline со ссылкой на заявление организаторов.

Фестиваль в 2020 году, где Спайк Ли должен был возглавить жюри, был отменен из-за пандемии. «В течение месяцев неопределенности Спайк Ли постоянно поддерживал нас. Эта поддержка принесла свои плоды», — говорят организаторы.

Международный Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля.

Ранее режиссер «Паразитов» Пон Чжун Хо возглавил жюри Венецианского фестиваля.

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