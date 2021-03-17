Певицу Гречку разочаровала премия «Грэмми»

Певица Гречка в беседе с НСН призналась, что церемония «Грэмми» в 2021 году ее разочаровала.

Девушка отметила, что церемония напомнила ей передачи российского телевидения. «Ведь был и скандал вокруг премии насчет того, что там происходит полнейшая коррупция. Бейонсе отказалась выступать на сцене, хотя ее звали два раза. Мне было тяжело отметить артистов-фаворитов для себя, потому что их очень много, и мне, к сожалению, на них стало все равно, по-моему, раньше в Америке было все круче», — поделилась 21-летняя Гречка, добавив, что рада победе Тейлор Свифт.

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