Собчак опровергла слухи о встрече со «скопинским маньяком»

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» опровергла сообщения о том, что якобы встречалась с недавно освобожденным из тюрьмы «скопинским маньяком» Виктором Моховым.

Недавно несколько информационных изданий опубликовали фото Собчак, сидящей за столом с мужчиной. Утверждалось, что 16 марта Мохов и Собчак обедали в ресторане «Сахар» в Скопине Рязанской области, а в его доме велись съемки. По словам Собчак, человек на фото — следователь Дмитрий Плоткин. «Не стыдно печатать фейкньюз?» — обратилась к журналистам телеведущая.

3 марта Виктора Мохова выпустили на свободу после отбытия срока в колонии в Саратовской области.

В 2000 году в городе Скопин он похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Мохов морил их голодом, держал без света, наносил телесные увечья.

Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили. Скопинский районный суд спустя год приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.