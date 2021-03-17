Мария Максакова объяснила свои «антироссийские» высказывания

Оперная певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова прокомментировала слухи о ее якобы антироссийских заявлениях.

Она объяснила, что не стала бы говорить о России в неприглядном контексте. «Я один раз пошутила в эфире, что по духу мне очень подходит Украина, что я тоже такой вольнолюбивый человек, даже немного бунтарь и что мне комфортно с людьми, которые довольно смелые и думают так же, как и я, что у меня было ощущение, что я попала в сказку «Дюймовочка», что я наконец попала к эльфам, предварительно пожив с жабами и кротами», — цитирует Максакову сайт kp.ru.

Максакова уточнила, что «жабами и кротами» назвала членов своей семьи, в частности, мать и экс-супруга. «Мой бывший муж забрал мой офис в центре Москвы и не хочет отдавать мне обещанные деньги. Мама моя не хочет меня пускать в дом. Им все кажется элегантным такое поведение в мой адрес», — посетовала она.

В 2016 году Мария Максакова вместе с мужем, также бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, уехала из России на Украину. На момент отъезда Вороненков был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве. После эмиграции его объявили в международный розыск. 23 марта 2017 года Вороненков был убит в центре Киева.

Ранее сообщалось, что Максакова улетела на Украину после участия в российских телешоу.