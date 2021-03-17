Любимова одобрила введение понятия «музей» на государственном уровне

Министр культуры России Ольга Любимова поддержала идею на государственном уровне ввести определение понятия «музей», сообщает ТАСС. Таким образом, недобросовестные учреждения не смогут называть себя музеями.

Ранее с этим предложением выступил первый зампредседателя комитета, президент ИКОМ (Российского комитета Международного совета музеев) России Александр Шолохов, считающий необходимым регламентировать музейную деятельность. «В пандемию мы также задавались этим вопросом, была создана рабочая группа. У нас появились реестры зоопарков, цирков, и, самое главное, театров и музеев», — рассказала она.

Она привела в пример театры, которых при пересчете оказалось 2,5 тыс., и многие такие учреждения оказались «ночными заведениями 18+».

Кроме того, Любимова напомнила, что совместно с Союзом музеев был разработан реестр негосударственных музеев. «Тем не менее дать определение, безусловно, необходимо. Даже для нашей совместной работы», — сказала глава ведомства.

По словам Шолохова, ИКОМ России уже подготовил обращение о введении понятия «музей» и рассчитывает, что деятельность учреждений будет подтверждена «государственным знаком качества».

Ранее Любимова заявила, что Минкульт не должен заниматься «Евровидением».