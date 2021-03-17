СМИ: власти Китая рекомендовали не транслировать «Оскар»

Власти Китая рекомендовали китайским СМИ не показывать в прямом эфире церемонию вручения премии Американской киноакадемии «Оскар», сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что этот шаг властей связан с появлением картины о гонконгских протестах 2019 года «Не разделяй» среди претендентов на победу в категории «Лучший документальный короткометражный фильм». Также на несколько премий претендует фильм «Земля кочевников». Его сняла режиссер китайского происхождения Хлоя Чжао, ранее критиковавшая китайские власти.

По данным источника, власти КНР рекомендовали СМИ упоминать только те награды, которые в стране не считают спорными.

93-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 25 апреля в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).

Ранее сообщалось, что фильм «Манк» Дэвида Финчера лидирует по количеству номинаций на «Оскар».