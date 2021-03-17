Людмила Чурсина оценила новую «Угрюм-реку»

Актриса Людмила Чурсина оценила новую экранизацию романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река».

Чурсина в четырехсерийном фильме Ярополка Лапшина 1968 года сыграла Анфису Петровну. «Одним глазом. Второй пока не открываю», — ответила 79-летняя артистка на вопрос «Экспресс-газеты» о том, смотрит ли она новую экранизацию Юрия Мороза.

В новой шестнадцатисерийной «Угрюм-реке» роль Анфисы Петровны исполняет Юлия Пересильд. «Не думаю, что многие дойдут до того, чтобы прочесть эту книжку. А, может быть, после просмотра фильма у кого-то такое желание возникнет», — делилась ранее впечатлениями о работе над фильмом она.

Как сообщают на Первом канале, первый эпизод сериала об освоении Сибири показал рекордный для многосерийных фильмов охват среди взрослой аудитории — его посмотрели около 25 млн россиян.