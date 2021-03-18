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Новости культуры

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Скончался актер МХАТа Виктор Конашенков

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Актер МХАТ им. Горького Виктор Конашенков скончался в возрасте 68 лет, сообщается на сайте театра.

Причину смерти Конашенкова не называют. «Светлая память замечательному актеру, соболезнования родным, близким и друзьям Виктора Ивановича», — говорится в сообщении.

После окончания ГИТИСа Виктор Конашенков 10 лет служил в Волгоградском драматическом театре им. М. Горького. после переехал в Москву.

Во МХАТ им. Горького Конашенков пришел в 2009 году. Здесь он играл в постановках «Контрольный выстрел» (Секвоев), «Униженные и оскорбленные» (Степан), «На дне» (Костылев), «Мастер и Маргарита» (Афраний), «Деньги для Мари» (Агроном, Председатель), «Ромео и Джульетта» (Брат Лоренцо) и др. Среди ролей Конашенкова последних лет в театре отмечают роль Ректора в постановке «36 часов из жизни одинокого мужчины» по пьесе Юрия Полякова.

В 1976 году Виктор Конашенков дебютировал в кино. Он сыграл роль Якоба в фильме Раймо Олави Ниеми «Возвращение», также играл в почти двух десятках фильмов и сериалов.

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