Следственный комитет попросили проверить песню Манижи

Следственный комитет получил просьбу проверить песню Манижи Сангин (Manizha), сообщает РИА «Новости».

Просьба, как уточнили в СК, будет рассмотрена «в установленном порядке».

Известно, что к председателю СК Александру Бастрыкину обратилась редакция издания «Ветеранские вести». Авторы обращения считают сценический номер Манижи в песне Russian Woman, с которой она будет представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в России.

Ранее Манижа опубликовала на YouTube пародийное «расследование» в ответ на хейтерские комментарии, которые она получает из-за участия в «Евровидении».

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18—22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.