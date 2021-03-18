YouTube ограничил работу канала «Вести Крым»

Видеохостинг YouTube на неделю заблокировал возможность размещать публикации и вести прямые трансляций на канале «Вести Крым», сообщают «Вести».

Такое решение видеохостинг принял из-за публикации, вышедшей 21 апреля 2019 года под заголовком «Вот кто в почете на Украине: видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР».

В ролике можно увидеть хронику времен Великой Отечественной войны: в кадре ищущие еврейское население нацисты сжигают села. Утверждается, что видео нарушает правило, запрещающее демонстрацию насильственных действий против отдельных лиц или определенной группы людей или призывы совершать такие действие.

Также «Вести Крым» были предупреждены о том, что в ближайшие три месяца будут обнаружены еще новые нарушения, канал будет заблокирован полностью.

Ранее YouTube ограничил доступ к документальному фильму «Ржев. 500 дней в огне», объяснив это решение тем, что в картине демонстрировались сцены насилия.