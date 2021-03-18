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Новости культуры

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Звезда «Вампиров средней полосы» Калюжный выпустил клип на песню из сериала

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Актер Глеб Калюжный, сыгравший в сериале «Вампиры средней полосы» роль самого молодого вампира, выпустил клип на вошедшую в саундтрек проекта песню.

Музыкальный видеоролик «Меня не поймать» был опубликован на YouTube 17 марта.

Калюжный давно занимается музыкой и до коронавирусных ограничений планировал отправиться в гастрольный тур. В скором времени он собирается все-таки осуществить эти планы. «Мотивация — это основная мысль всего моего творчества, всех песен. Не могу сказать, что я вношу в смысл своих песен что-то конкретное. Просто это какие-то ситуации, которые я пережил или мог бы пережить», — рассказывал он о своих песнях в интервью «Газете.Ru».

Также специально для сериала Илья Лагутенко и «Мумий Тролль» записали песню «Призраки завтра», кроме того, в саундтреке звучат «Сказочная тайга» «Агаты Кристи» и песни российских инди-групп Sirotkin, Intelligence, Bjarla и певицы Любы Чингаевой. Над музыкой в проекте работали композиторы Иван Канаев (он выступил и музыкальным продюсером сериала), Денис Воронцов и Евгений Голотенко.

18 марта на видеосервисе Start вышел сериал о провинциальных вампирах из Смоленска «Вампиры средней полосы» с Юрием Столовым и Глебом Калюжным в главных ролях.

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