Ник Рок-н-Ролл попал в реанимацию

Музыкант и поэт Ник Рок-н-Ролл (Николай Кунцевич) попал в реанимацию в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на концертного директора артиста.

Утверждается, что Кунцевич госпитализирован в Александровскую больницу с сердечным приступом. Он почувствовал себя плохо в поезде из Вышнего Волочка до Питера, куда ехал в гости. Его смогли довезти до больницы, где врачи оказали музыканту необходимую помощь.

По словам концертного директора, сейчас Ник Рок-н-Ролл в сознании и может говорить. Медики наблюдают за его состоянием.

Ник Рок-н-Ролл — один из самых ярких представителей сибирской панк-волны, организатор всероссийского фестиваля женского рок-вокала «Сирин», где выступали «Чичерина», «Ночные снайперы», Наталия Медведева, Юлия Теуникова, Ольга Дзусова, Инна Желанная, Ольга Арефьева, «Дети Picasso» и др.